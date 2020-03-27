Koronavirüs'ten korunmak için maske işe yarar mı, insan dışkısından virüs bulaşır mı?

Açık Radyoda Ömer Madra ve Özdeş Özbay'ın sunduğu Açık Gazete programında konuşan Prof. Dr. Selim Badur, Koronavirüs'ten korunmak için maske kullanımının yararı olup olmadığı, grip ve zatürre aşısının Koronavirüs tedavisinde etkili olup olmayacağı sorularına yanıt verdi.

Badur, grip ve zatürre aşısının yeni tip Koronavirüs'ün tedavisinde yararlı olup olmayacağına Mark Anderson'un Güney yarım kürede yaptığı araştırmayla açıklık getirdi. Badur, yazıda aşının kronik rahatsızlığı olan ve yaşlılar gibi virüse karşı duyarlı kişilerde hastalığın ağır seyretmesinin engellendiğinin belirtildiğini söyledi.

Badur, neredeyse tüm dünyaya yayılan Koronavirüs'ün hızla yayılımının yüzde 55'inin belirtisi olmayan ama virüsü taşıyan insanlardan kaynaklandığının saptandığına dikkati çekti.

Yeni tip Koronavirüs'e karşı maske kullanımının yararı olup olmadığı konusuna da değinen Badur, "O maskeler en fazla 4 saat kullanılır. Kullanımında bir hata var. Bir kere kullanılır bir daha kullanılmaz" dedi. Batur maskenin yararı olup olmadığını ise "Maskenin üzerindeki delikler virüsün geçmesini engelleyecek kadar küçük değil. O nedenle virüs rahat geçer. Maskeyi hastalığı olan insanlar virüs taşımayanlara bulaştırmamak için takmalı" şeklinde açıkladı.

Batur, "Maske ıslanıyor ve daha çok virüsün oluşması için uygun bir ortam oluşturuyor. Maske bir işe yaramıyor" sözlerini kullandı.

Batur, filtreleri maskeler için ise, "Yarım saatten fazla kullanmak mümkün değil" dedi.

Virüsün dışkı yoluyla da atıldığını ve dışkıda da virüs saptandığı belirten Badur, "bu nedenle tuvalet yoluyla virüs bulaşımının da dikkat edilmesi gereken bir nokta olduğu söyleniyor" dedi.