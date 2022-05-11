Virtus Bologna-Frutti Extra Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Virtus Segafredo Bologna-Frutti Extra Bursaspor EuroCup Final maçı, bu akşam oynanacak. Final müsabakası, tek maç usulüne göre İtalya'da oynanacak.
EuroCup’ı kazanan takım, gelecek sezon THY Euroleague’de yer alacak. Bursaspor, şampiyon olursa, Avrupa’nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunda gelecek sezon oynamaya hak kazanacak.
Maç hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
Virtus Bologna-Bursaspor, EuroCup Final maçı, 11-05-2022 Çarşamba günü S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV, TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız, kanal(lar)ından yayınlanacak. Maçın başlama saati 21:30.