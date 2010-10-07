'Virtüöz cerrah' yaşamını yitirdi

T24

“Virtüöz Cerrah” olarak mesleği bıraktı

Tıp dünyasında 18 tekniğiyle çığır açan efsane cerrah Tarık Minkari 85 yaşında hayatını kaybetti. Evliya Çelebi kulağına “Ahirette seyahat acentası yok, biraz da dünyayı tanı” diye fısıldayınca, emekliliğinin ardından dünyayı dolaşan ve yazdığı gezi kitaplarıyla “Cerrah Çelebi” ünvanını alan Minkari bugün Teşvikiye Camii’nde kılınacak öğle namazından sonra son seyahatine çıkıyor.“İnsanlar ikiye ayrılır; doktorlar ve diğerleri. Doktorlar ikiye ayrılır; cerrahlar ve diğerleri. Cerrahlar ikiye ayrılır; genel cerrahlar ve diğerleri; genel cerrahlar da ikiye ayrılır; Tarık Minkari ve diğerleri...”Tıp dünyasında “Minkari teknikleri” ile anılan Erol Tarık Minkari’nin mesleki başarısı, yakın dostu Gazeteci Aydın Boysan’ın bu tarifiyle ölümsüzleşir.Tarık Minkari, 1925 yılında Bartın’da evin 5. erkek çocuğu olarak aileye katılır. İkinci Dünya Savaşı’nın en ateşli döneminde, 1942’de girer Tıp Fakültesi’ne. 1948’de cerrahi asistanı, 1952’de uzman, 1957’de doçent, 1964’te 39 yaşında profesör olur. Özofagus, mide, pankreas, safra yolları, kolon, diafragma, bronş ve pelvik ekzantrasyon cerrahisinde kullanılmış 18 orijinal kişisel teknik ve modifikasyonları literatüre girer. Meslektaşları Gürcan Ünal, Yılmaz Kafadar, Olcay Alver, Sadık Perek ile, mide, yemek borusu, pankreas, karaciğer ve safra yolları cerrahisi hakkında 11 kitap yazar, 250’den fazla makalesi, yerli ve yabancı dilde yayınlanır. Ama asıl yazarlığı aktif mesleğine “virtüöz cerrah” olarak nokta koyup, dünya turuna çıktığı 1992’den sonra başlar: