Virginia'daki protestocuların arasına arabayla dalan saldırgan, Ku Klax Klan'ın lideri olduğunu söyledi

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ABD'nin Virginia eyaletinde sistematik ırkçılık ve polis şiddetine karşı yürüyen protestocuların arasına arabasıyla dalan kişi Ku Klux Klan'ın "lideri" olduğunu iddia etti.

Henrico Bölgesi avukatı, "Harry Rogers, Ku Klux Klan'ın lideri olduğunu ve Konfedere ideolojiyi yaymaya çalıştığını itiraf etti" dedi.

36 yaşıdanki Rogers'a kötü niyetle adam yaralama, darp ve vandallık gibi suçlamalar yöneltiliyor. Hâkim karşısına ilk kez pazartesi günü çıkan Rogers'ın bir sonraki duruşma tarihi 18 Ağustos olarak belirlendi.

Görgü tanıklarına göre Rogers, Virginia eyaletinin Richmond kentinde bir yolu kapatan eylemcileri görünce arabasını "bağırtmaya" başladı ve sonra protestocuların üzerine sürdü.

ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve en az 140 farklı şehre yayılan protestolarda binlerce kişi gözaltına alındı.