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Dünya

Virgin Galactic, uzay turizmi için kullanılacak VSS Unity'nin kabinin görüntülerini paylaştı

29 Temmuz 2020 10:24

T24 Dış Haberler

Virgin Galactic, uzay turistlerini dünyanın dışına taşıyacak uzay aracının tasarımına dair görüntüler paylaştı.

6 yolcunun yer çekimsiz ortamda süzülebileceği kabinin neye benzeyeceği böylece ilk kez paylaşılmış oldu.

Virgin Galactic'in kurmayı planladığı "uzay uçağı" filosunun ilk parçası olacak VSS Unity'de 12 pencere ve  bir "uzay aynası" bulunacak.

Kabinde, yolcular için özel tasarlanmış korumalı koltuklar da bulunacak. VSS Unity'nin yolcuları bu koltukların yanında ve üzerinde bulunan camlardan dünyanın 97 kilometre üzerinde uçarken dışarıyı izleyebilecek.

Yolcular, kabinin arkasında bulunan büyük yuvarlak aynadan "uzayda nasıl göründüklerine bakabilecek".

Virgin Galactic Baş Uzay Sorumlusu George Whiteside, yolcuların yeterli yükseliğe ulaşıldığında kemerlerini açıp yer çekimsiz ortamda süzülebileceğini ifade etmişti. 

Yolcular, Virgin Galactic'le 90 dakika uçabilmek için 250 bin dolar verecek. Şirket şu ana kadar 600 yolcunun uçmak için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

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