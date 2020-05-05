Virgin Atlantic 3 bin kişiyi işten çıkarıyor

İngiliz hava yolu şirketi Virgin Atlantic, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının yol açtığı ekonomik koşullar nedeniyle 3 bin kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Gatwick Havalimanı'ndaki operasyonların sonlandırıldığı, 3 bin çalışanın işine son verilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Virgin Atlantic Üst Yöneticisi Shai Weiss, "İlk uçuşumuzu gerçekleştirdiğimiz zamandan bu yana geçen 36 senede çok fırtına atlattık fakat hiçbiri Covid-19 kadar yıkıcı olmadı." ifadesini kullandı.

Öte yandan şirketin kurucularından Richard Branson, 20 Nisan'da yaptığı açıklamada ayakta kalabilmek için hükûmet desteğine ihtiyacı olduğunu açıklamış, yardımı borç olarak istediklerini, şirketin geri ödeyeceğini ifade etti.

Branson açıklamasında “Şirketin ayakta kalmasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ancak seyahatlerin ne zaman başlayacağı belirsiz ve uçakların ne kadar süre havalanamadan kalacağını bilmiyoruz. Bu durumda devlet desteğine ihtiyacımız olacak” demişti.

Geçen hafta British Airways 12 bin, Ryanair ise 3 bin kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı.