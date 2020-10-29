Virgil van Dijk'ın sakatlanmasına neden olan Pickford ölüm tehditleri alıyor!

Everton'ın kalecisi Jordan Pickford, Merseyside derbisinde Liverpool'un yıldızı Virgil van Dijk'ın sakatlanmasına neden olmuştu. Dizinden ciddi şekilde sakatlanan van Dijk, sezonu kapatmıştı. Yaşanan olayın ardından Pickford özür dilese de Liverpool taraftarının içi soğumadı. Ölüm tehditleri alan Pickford, özel koruma tuttu.

Everton'ın ve İngiltere Milli Takımı'nın kalecisi Jordan Pickford, kendi vatandaşlarından ölüm tehditleri alıyor. Hem eşine hem de kendisine ölüm tehdidi mesajları geldiğini söyleyen Pickford, özel bir güvenlik şirketiyle anlaşarak koruma ekibi tuttu.

Liverpool maçında Hollandalı Virgil van Dijk'ın sakatlanmasına neden olan Pickford ve ailesi, koruma ekibinin tavsiyesiyle bir süre sosyal medyadan uzak duracak ve gittikleri yerlere dikkat edecek.

Dailymail'de yer alan habere göre adı açıklanmayan bir kaynak ise şunları söyledi: "Pickford maçtan sonra aldığı tepkiler nedeniyle adeta şok içerisinde. Ailesinin güvende olduğundan emin olmak istiyor ve ne gerekiyorsa yapacak. Eşi Megan ve 1 yaşındaki oğullarıyla beraber Cheshire'daki evinin her tarafına koruma yerleştirdi."