Viranşehir'de toz bulutu

Suriye üzerinden gelen toz bulutu, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde de etkili oldu.





Alınan bilgiye göre, Suriye üzerinden gelen ve Mardin'de yoğun olarak görülen toz bulutu, öğle saatlerinde Viranşehir'de de bir süre etkisini gösterdi.



Bir süre görüş mesafesinin de düşmesine neden olan toz bulutu, daha sonra kısmen dağıldı.



Viranşehir İlçe Sağlık Grup Başkanı Dr. Mehmet Tanırcan, toz bulutunun özellikle astım, bronşit, kalp ve solunum yolu rahatsızlığı olanları daha fazla etkilediğini belirterek, bu durumdaki vatandaşlara, böyle havalarda mümkün olduğunca dışarı çıkmamalarını önerdi.



Tanırcan, bu havalarda dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşların da maske kullanmaları veya mendille ağız ve burunlarını kapatmaları gerektiğini kaydetti.



