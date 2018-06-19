Viranşehir'de terör propagandasına 5 gözaltı

VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Viranşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda sosyal medyada Suruç\'taki kavgayla ilgili terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal bölgede kalan bazı kişilerin sosyal medya hesaplarından Suruç\'ta yaşanan silahlı kavgayı bahane edip, terör örgütü PKK propagandasını yaptığını belirledi. Cumhuriyet Savcılığı\'nın kararıyla ekipler, Hürriyet, Yenişehir, Arıtır ve Nergizli kırsal mahallelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyon yaptı. Aranan adreslerde isimleri açıklanmayan 5 kişi gözaltına aldı. Viranşehir Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Karakoluna götürüldü.