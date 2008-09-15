Viranşehir'de öğretmenler mağdur

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde banka hesaplarına para aktarılmaması nedeniyle 600'ün üzerinde öğretmen maaşını alamadı.



Alınan bilgiye göre, gün içinde maaşlarını almak için anlaşmalı banka şubelerine giden bazı öğretmenler, maaş tutarlarının hesaplarında bulunmadığını gördü.



Banka yetkilileriyle görüşen öğretmenler, sorunun çalışanların maaş bedellerinin şubeye ulaştırılmamasından kaynaklandığını öğrendi. Banka yetkilileri, şikayetlerin artması üzerine ATM'lere, ''Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı çalışanların maaşları, kurumun maaş bedelleri şubemize ulaşmadığından bugün ödenemeyecektir'' yazılı notlar yerleştirdi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Sağır, yaptığı açıklamada, ilçede görev yapan 600'ün üzerinde öğretmene henüz maaş ödemesi yapılamadığını belirtti. Her ay olduğu gibi bu ay da öğretmenlerin maaş bordrolarını hazırlayarak Mal Müdürlüğüne gönderdiklerini bildiren Sağır, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü çalışanları ile lise öğretmenlerinin, maaşlarını bugün itibariyle tahsil edebildiğini, ilköğretim ve meslek liselerinde görevli öğretmenlere ise henüz ödeme yapılmadığını kaydetti. Sorunun Mal Müdürlüğünden kaynaklandığını savunan Sağır, ''Öğretmenlerin mağdur edilmemesi ve maaşların bugün ödenmesi için ilgili kurumlarla yazışmalarımızı yaptık'' dedi.

Mal Müdürlüğü yetkilileri de sorunun giderilmeye çalışıldığını belirtti.

