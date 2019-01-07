Viranşehir'de husumetli aileler barıştı

VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde, 1 kişinin ölümü, 6 kişinin yaralanmasının ardından iki aile arasında başlayan husumet, yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı barış yemeği ile sonlandırıldı.

Viranşehir’de 6 yıl önce arazi anlaşmazlığı yüzünden Köran ve Samatay aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Olayın ardından her iki aile arasında başlayan husumetin son bulması için avukat Velid Aba, aracı oldu. Ailelerin ikna edilmesi üzerine düğün salonunda dün akşam saatlerinde barış yemeği verildi. Yemeğe; Viranşehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Dereci ile husumetli aile mensubu yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Yapılan konuşmaların ardından tokalaşan ve sarılan iki aile fertleri, dua ederek birlikte yemek yiyerek aralarındaki husumeti sonlandırdı.



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