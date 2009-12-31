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Yaşam

Viranşehir’de gerginlik

Tarım Müdürlüğü’ndeki silahlı kavgada 1 kişinin ölmesinin ardından çıkan olaylarda yaralılar var.

31 Aralık 2009 02:00

Tarım Müdürlüğü’ndeki silahlı kavgada 1 kişinin ölmesinin ardından çıkan olaylarda yaralılar var.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından ölen ve yaralananların yakınlarının çıkardığı olayda bazı polis memurları ile 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olayın ardından İlçe Tarım Müdürlüğü’nün önünde toplanan grup, önlem alan polislerle tartışıp zorla içeri girmek istedi.

Bunun üzerine polis ekipleri gruba müdahale etti. Gerginlik sırasında gruptan bazı kişiler binaya ve polise taş atmaya başlayınca ekipler gözyaşartıcı gaz kullanarak grubu dağıtmaya çalıştı.

Taş isabet eden bazı polis memurları ile 2 kişi hafif yaralandı. Takviye olarak jandarma ekiplerinin gönderildiği olay yeri ve hastanenin önünde grubun bekleyişi gazetemiz baskıya girdiği saatlerde devam ediyordu. Viranşehir Tarım Müdürlüğü’nde çıkan silahlı kavgada da 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınmıştı.

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