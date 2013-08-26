Viranşehir'de çıkan yangına TOMA'lı müdahale



Viranşehir’de, 2 yıl önce boşaltılan eski devlet hastanesinin binasında bilinmeyen nedenle çıkan yangında itfaiye ekipleri yetersiz kalınca İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı ( TOMA ) ile müdahale edildi. Paniğe neden olan yangın, 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangına müdahaleye katılan TOMA için 'Yangın Olaylarına Müdahale Aracı' (YOMA) yorumları yapıldı.

Mustafa Mert'in DHA'da yayımlanan haberine göre, Şarkpınar Mahallesi'nde bulunan eski devlet hastanesi binasında bilinmeyen nedenle öğle saatlerinde yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın için vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, yangına müdahalede yetersiz kalınca Emniyet Müdürlüğü'nden yardım istendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar olay yerine gelerek yangına müdahale etti. İtfaiye ve TOMA'nın müdahale ettiği yangın, 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.