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Viranşehir'de 16 kişinin öldürüldüğü olayın şüphelisi 25 yıl sonra yakalandı

VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde 16 kişinin öldüğü ve 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın şüphelisi Ahmet Kara, 25 yıl sonra jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı

05 Aralık 2017 16:28

VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Viranşehir ilçesinde 16 kişinin öldüğü ve 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın şüphelisi Ahmet Kara, 25 yıl sonra jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.
Viranşehir\'in Arısu mahallesinde 13 Temmuz 1992 tarihinde mera arazisi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada evleri kurşunlanıp ardından üzerlerine yağ dökülerek yakılan 16 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Olayın firari şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet şüphelisi Ahmet Kara\'nın saklandığı yeri belirleyince savcılık kararıyla operasyon düzenledi. Operasyonda cinayet şüphelisi Ahmet Kara, 25 yıl sonra yakalanarak gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan ve hakkında 24 yıl hapis cezası verildiği belirlenen Kara, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
Jandarma ekiplerinin aynı olayla ilgili firari durumdaki 2 kişiyi yakalama çalışması sürüyor.

 

 

 

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