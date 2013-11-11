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Yaşam

Viranşehir'de şiddetli yağış sele dönüştü

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki sağanak yağış sele neden oldu. Bahçelievler ve Hürriyet mahallelerinde birçok evi su bastı

11 Kasım 2013 12:01

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde dün(10 Kasım) akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış, sele neden oldu. Yaklaşık üç saat süren sağanak yağış ilçede sokağı çıkmayı zorlaştırdı. Eski Derik Caddesi üzerinde bulunan iş yerleri yağmurdan etkilenirken bir çok evi de su bastı. Göle dönen öğretmenevi bahçesinde bulunan otomobiller su içinde kaldı.

Şiddetli yağış, bahçe duvarları ve yollardaki kaldırım taşlarını da yerinden söktü. Bahçelievler ve Hürriyet mahallelerinde onlarca evin su altında kaldığı bildirildi. Can kaybının yaşanmadığı sel olayında maddi hasar oluştuğu ifade edildi.

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