Viral kelime oyunu Wordle, New York Times'a satıldı

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ABD'nin önde gelen yayınlarından New York Times, viral kelime oyunu Wordle'ı 7 haneli bir fiyata satın aldı.

Bir Reddit mühendisi tarafından yaratılan ve ekim ayında yayınlanan oyunda oyuncuya her gün değişen beş harfli bir kelimeyi bilmesi için altı tahmin hakkı veriliyor. Hızlı bir şekilde popülerleşen oyun ilk başlarda yüz binlerce, ardından da milyonlarca kişi tarafından oynanmaya başladı.

Josh Wardle oyunu kelime oyunlarını çok seven partneri için yaratmıştı. Twitter üzerinden yayımladığı mesajda Wardle, "Wordle'ı yayınlamamdan bu yana oynayan herkesten aldığım geri dönüşler konusunda şoke olmuş durumdayım. Oyun tahmin ettiğimden çok daha popüler hala geldi (Bu çok da zor bir şey değildi, çünkü oyunu zaten 1 kişilik bir kitle için yapmıştım" yazdı.

Wardle, oyunun New York Times'ın üzerinden ücretsiz olarak oynanmaya devam edilebileceğini ifade etti. Mühendis, insanların kazandıkları oyun skoru ve kazanma serilerinin de NYT'ye taşınabilmesi için uğraştığını belirtti.

The Guardian'a da açıklamalarda bulunan Wardle, "Dürüst olmak gerekirse oyunun viral olması beni çok memnun etmedi. Oyunculara karşı sorumluluk hissediyorum. Oyunun sorunsuz çalışmasını onlara borçluymuşum gibi hissediyorum" dedi.

Aynı zamanda tam zamanlı bir işi olduğunu hatırlatan Wardle, "Oyunun hayatım için bir anksiyete ve stres kaynağı haline gelmesini istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Oyunun 7 haneli bir fiyata satıldığı belirtilirken tam miktar açıklanmadı.