'Virajı döndük ama savaş bile olabilir'

IMF Başkanı Strauss-Kahn küresel ekonomide virajın alındığını belirtti ve uyardı: "2010'da pek çok ülkede işsizlik artacak. Düşük gelirli ülkelerde toplumsal huzursuzluklar hatta savaş bile görülebilir."



IMF-Dünya Bankası yıllık toplantılarının açılışında konuşan IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn, toplantıdan 1 yıl önce bir araya geldiklerinden Lehman Brothers'ın yeni iflas ettiğini ve dünyadaki ekonomik faaliyetin ''kontrolden çıktığını'', insanların başka bir buhran daha gelecek diye korkmaya başladığını hatırlattı.



Kahn, ''Ama bugün dünyamız bambaşka bir noktada. Artık korku, umuda dönüştü. Görüyoruz ki, aslında uçurumunun kenarından döndük. Yine de hepimiz biliyoruz ki, zaferi ilan etmek için henüz çok erken. Yine de en azından düzelme yoluna girmiş olduğumuzu biliyoruz'' diye konuştu.



Geçen yılın, önemli değişimlerin yaşandığı bir yıl olduğunu belirten Strauss-Kahn, ülkelerin bir araya gelerek, ortak zorluklara beraber çözümlerle karşılık vermeye çalıştıklarını, küresel olarak herkesin iyiliği için çalışmaya başladıklarını kaydetti.



''Şu anda tarihi bir dönüm noktasındayız'' ifadesini dile getiren Strauss-Kahn, dünya ülkelerinin sorunlara ortak bir çözüm bulmak üzere dayanışmacı bir ruhla bir araya geldiğinde, barış ve refah döngüsünün elde edilebileceğine işaret etti.



Strauss-Kahn, bunun için önümüzdeki zorlukları alt etmek gerektiğine dikkati çekerek, ''Hem uluslararası düzeyde, hem ülke düzeyinde, hem IMF düzeyinde...'' dedi.



IMF'nin 2010 öngörüsü yüzde 3 büyüme



Konuşmasında küresel ekonomiye değinen Strauss-Kahn, ''virajın alındığını'' vurgulayıp, IMF'nin 2010 öngörüsünün yüzde 3'lük büyüme olduğunu hatırlatarak, bunun iyi bir başlangıç olduğunu söyledi.



IMF Başkanı, ''Önümüzdeki döneme bakıldığında dünyanın kriz sonrasında çok farklı bir yer olacağını ve olması gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden bu yeni gerçeğe uyum sağlamamız gerekir diyoruz. Her şeyden önce bu toparlanma yavaş olacak, vakit alacak. Özel sektör hala kendi ayakları üzerinde duramıyor, hala çok fazla tüketim olmadığını görüyoruz. İyileşme sürecinde de göreceğiz ki istihdam, işsizlik konusu daha yavaş toparlanacak. 2010 yılı boyunca pek çok ülkede işsizliğin artmaya devam edeceğini görüyoruz. Aslında krizin bittiğini, bunu atlattığını söyleyemeyiz'' diye konuştu.



Dünya Bankası rakamlarına göre krizden sonra 90 milyon insanın ağır yoksullukla karşı karşıya kalacağını ifade eden Strauss-Kahn, söz konusu olan şeyin sadece işsizliğin artması, insanların satın alma gücünün azalması olmadığını belirterek, ''Düşük gelirli ülkelerde bu, bir ölüm kalım meselesi. Bu ülkelerde toplumsal huzursuzluklar, siyasi istikrarsızlıklar ve hatta savaş bile görülebilir'' dedi.



Strauss-Kahn, küresel ekonominin ''son derece nazik'' durumda olmaya devam ettiğini vurgulayarak, politika yapıcıların krizden çıkış stratejileri hazırlaması ve uygulaması gerektiğini ancak bu çıkış stratejilerinin uygulanması için henüz çok erken olduğunu söyledi.



Yeni büyüme modeline ihtiyaç olacak



IMF Başkanı, krizden sonra yeni büyüme modeline ihtiyaç olacağının altını çizerek, ''Yani açığı olan ülkelerde tasarruf, fazlası olan ülkelerde daha fazla harcama olması ve daha az dengesizlik olması gerekiyor. Geçiş, kesinlikle kolay olmayacak. Bizim gelecek için şekillendirmemiz gereken budur'' dedi.



Ekonominin düzelmeye başlamasının tesadüfen olmadığını ifade eden Strauss-Kahn, bu sonucun şimdiye kadar ekonomi politikalarında hiç görülmeyen bir işbirliğinin gerçekleşmesiyle yaşandığını, merkez bankalarının bile kendi aralarında sürekli olarak çözümler gerçekleştiklerini anlattı. Strauss-Kahn, bu şekilde koordinasyon çalışmaları sayesinde büyümenin sağlandığını vurgulayarak, Pittsburg'da G-20 toplantısında liderlerin beraber çalışmaya devam etmeye karar verdiklerini, G-20'den ziyade bütün yükselen piyasaları da buna dahil etmek gerektiğini söyledi. Strauss-Kahn, ''G-20 dışında kalan milyarlarca insan var ve onların da sesinin duyulması gerekiyor. İşbirliğine ihtiyacımız var'' dedi.

