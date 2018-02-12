VIP yatlar, 2018 sezonuna hazır

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, 21 yıl önce kurulan Dolphins Yatçılık\'ın Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Kamiloğlu, 5 özel VIP yat ile sezona girmeyi planladıklarını belirterek, \"900 ile 1000 tur yapmayı hedefliyoruz\" dedi.

Antalya başta olmak üzere İstanbul ve Bodrum\'da, VIP yat kiralama hizmeti veren Dolphins Yatçılık\'ın Yönetim Kurulu Başkanı Kamiloğlu, sezondan ümitli olduklarını söyledi. 2018 yaz sezonu hedeflerini anlatan Kamiloğlu, \"2015 ve 2016 sezonda yaşadığımız sıkıntıları üzerimizden atmaya çalışıyoruz. Antalya\'da deniz turizmi ve yat işletmecileri olarak maalesef devletimizden hiçbir destek almadan bireysel çabalarla bu zorlukları aşmaya gayret ediyoruz. Geçen yıllarda yaşadığımız zorlukları turizm acentelerinin çabaları ve yurt dışında yürütülen çalışmaların etkisiyle bu sezon bir nebze de olsa saracağız. Benim şirketimin bu yılki hedefi, 2014 sezonundaki başarıyı yakalamak. 2014 yılında yaptığımız 900 ile 1000 arası VIP yat turunu gerçekleştirirsek başardım diyebileceğim\" dedi.

Antalya\'da 5 özel VIP yat ile sezona girmeyi planladıklarını kaydeden Kamiloğlu, Bodrum ve İstanbul\'daki yatlarını da yoğunluğa göre, bölgeye çekmeyi planladıklarını söyledi. Çalıştığı turizm acentelerinin raporlarına göre, 2018 yılında Antalya\'nın, 8 milyonun üzerinde turist ağırlanmasının öngörüldüğünü belirten Kamiloğlu, \"Bölgemizde deniz turizmi önemli bir unsur. Göze batmasa da turizm, acente ve ülke ekonomimiz için çok önemli gelir kaynağı. Antalya\'daki VIP yat turlarının, deniz turizmine yıllık katkısı 2 milyon dolara ulaşıyor. Bu nedenle bize büyük sorumluluk düşüyor\" diye konuştu.

VIP yat turları ile ilgilenen firmaların yaşadığı sorunları da aktaran Kamil Kamiloğlu, \"Bölgedeki limanların yetersizliği, Antalya\'da yeni yapılan ve 2 yıldır faaliyette bulunan balıkçı barınağının ticari faaliyet izninin verilmemiş olması bizleri olumsuz etkiliyor. Biz VIP yat turlarını organize eden şirketler özel marinalara mahkum edilerek, maliyetimizi artırıyoruz. Bu konuda yasal izinlerin bir an önce çıkartılarak, bizlerin de limanlardan yararlanmasını istiyoruz\" dedi.

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