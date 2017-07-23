'VIP saç ekimi' için Londra'dan İstanbul'a geldi; darp edildi, soyuldu, sokağa atıldı!

55 yaşındaki Irak asıllı İngiliz vatandaşı A.H. internet üzerinden Türkiye'de yaşayan bir Irak vatandaşı ile tanıştı ve "saç ekimi" turizminin en önemli merkezlerinden olan İstanbul'a geldi. Özel sağlık merkezine gittiğini zanneden A.H., Gaziosmanpaşa’da bir eve götürüldü. Eve girer girmez de elleri-ayakları bağlanarak darp edildi, başına silah dayandı. Üzerindeki 5 bin Euro ve bin 600 İsviçre Frangı’nın yanı sıra 2 lüks kol saati alınarak sabah 05.00 sıralarında sokağa atıldı.

Habertürk'ten Yusuf Doğan'ın haberine göre Iraklı, A.H.’ye kellikten kurtulabileceğini, saç ektirerek gençleşebileceğini ve İstanbul’da sadece seçkin kişilere hizmet veren bir sağlık merkezinde tanıdıkları olduğunu söyledi. İkna olan A.H., pazartesi günü Londra’dan uçağa bindi ve İstanbul’a geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kendisini 4 kişi karşıladı. VIP karşılamayla havalimanından alınan A.H., Şişli Elmadağ’da lüks bir otele yerleştirildi.

Otelden dehşet evine

A.H. İstanbul manzaralı odasında birkaç saat dinlendikten sonra 2 kişi, kendisini saç ekiminin yapılacağı sağlık merkezine götürmek için geldiklerini söyledi. Özel sağlık merkezine gittiğini zanneden A.H., Gaziosmanpaşa’da bir eve götürüldü. Eve girer girmez de elleri-ayakları bağlanarak darp edildi, başına silah dayandı. Üzerindeki 5 bin Euro ve bin 600 İsviçre Frangı’nın yanı sıra 2 lüks kol saati alınarak sabah 05.00 sıralarında sokağa atıldı.

Giderken şikâyetçi oldu

A.H., yaşadıklarının şokunu atlattıktan sonra Londra’ya dönmek için taksiye binerek Atatürk Havalimanı’na gitti. Burada polisleri gören A.H. yaşadıklarını anlattı. Havalimanı polisi A.H.’yi tedavi için hastaneye götürürken, devreye Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Bürosu ekipleri girdi.

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