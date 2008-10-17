VIP otobüs ihalesi Albayrak’ın damadına

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Köprüsü trafiğini rahatlatmak ve toplu taşımayı özendirmek amacıyla konforlu, klimalı, çay, kahve, meyve suyu, gazete-dergi servisli, internet kullanım imkânı olan VIP otobüs seferlerine başlıyor.



İlk etapta 25 otobüs, AKP’ye yakınlığıyla tanınan Eski Trabzonspor Kulübü Başkanı, Albayrak Holding Başkan Yardımcısı Nuri Albayrak’ın damadı Adem Altunsoy’un ortağı olduğu şirketten kiralandı. İETT, VIP otobüsleri "acil ihtiyaç" gerekçesiyle kiralama işini ilan etmeden, davet usulüyle ihale etti.



İhaleye davet edilen 6 firmadan 3’ü teklif verdi. En iyi teklifi veren Adem Altunsoy’un ortağı olduğu Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 25 Eylül 2008’de sözleşme imzalandı. Sürücüleriyle kiralanan otobüslerin günlük kirası 499 YTL olacak, yakıt belediye tarafından karşılanacak. Otobüslerin 7 aylık kiralandığını söyleyen yetkililer, ihalenin köprüdeki trafiği rahatlatmak için acil yapıldığını söyledi.



Ekim sonunda deneme seferlerine başlayacak otobüsler, metrobüs hatlarıyla da entegre edilecek. Ekspres otobüsler özelikle sabah ve akşam trafiğin yoğun olduğu saatlerde Avrupa ve Asya kıtası arasında 1 yolcuyu 5 tam bilet karşılığı fiyata taşıyacak

