Vintage ve jean birleşti

Vintage kıyafetlere merakıyla tanınan Ece Sükan, jean markası Mavi ile işbirliği yapıp 120 parçalık özel bir koleksiyon hazırladı. Eski kıyafetler seçti, onları jean’lerle birleştirdi.



Örneğin iki dizlik yapmak için toplam 10 jean pantolonu harcadı, kesti, yırttı, parçaladı. Mini, kabarık, fırfırlı, yırtık etekler yaptı. Çok emek gerektirdiği için her parçadan sadece iki tane üretildi.



Mavi için özel vintage ürünler seçti. Bazı Mavi ürünlerini de vintage’larla uyumlu hale getirdi.



Mavi & Friends projesi için niçin sizi seçtiler?



-Çünkü vintage çok gündemde. Avrupa ve Amerika’da birçok marka vintage bir köşe yapıyor.



Türkiye’de vintage bayrağını siz tuttuğunuz için size geldiler...



-Sanıyorum öyle. Bize özel vintage parçalar seç, Mavi’nin koleksiyonundan birkaç parça ürünü de bu parçalarla uyumlu hale getir, satalım dediler. Zevkle yaptım.



Proje üzerinde ne kadardır çalışıyorsunuz?



-İki ay oldu. Paris’e ve Amerika’ya gidip Mavi’nin ruhuna uygun ürünler satın aldım. Daha genç, daha spor parçalar seçtim. Çünkü bu projenin vintage’ı sokağa taşımak gibi bir misyonu da var. Uygun fiyatlarla satılacak.



Toplam kaç parça ürün var?



-120 parça. Hepsinden sadece birer tane var. Bazılarında renk alternatifi var ama çok sınırlı. Bu 120 parça, Mavi’nin sadece Beyoğlu, Tünel, İstinye Park ve Palladium mağazalarında satılacak.



Bazı Mavi ürünlerini seçtiğiniz 120 ürünle kombinlenecek hale getirdiniz değil mi?



-Evet bir iki jean’i ve montu yırttık, eskittik. Mini, kabarık, fırfırlı, yırtık etekler yaptık. Uzun dizlikler ürettik. Dizliklerin bir tanesi için beş, iki tanesi için 10 jean harcandı. Çok emek istendiği için sadece iki tane üretildi. Hepsi sınırlı.



Yoğun istek olursa tekrar üretilebilir mi?



-Önce talebi göreceğiz. Yırtık etek mi, çiçekli elbise mi, ne isteniyorsa ona göre üretilecek.



Aksesuvar var mı?



-Çantalar ve kolyeler var.



Abiye ürün hiç yok mu?



-Tütüler ve bir iki tane payetli bolero...



120 parçanın içinde marka var mı?



-Aşırı fiyatlı olmasını istemediğimiz için fazla değil. Bir iki Missoni, dört beş parça Leonard var o kadar.



Aynı zamanda projeyi tanıtacağınız baştan belli miydi?



-Hiç konuşmadık, doğal olarak öyle gelişti. Objektif karşısına geçtim, fotoğrafları Emre Ünal çekti.



Mağazalarda özel bölümler mi tasarlanıyor?



-Evet. Ece Sükan for Mavi torbaları, kartpostalları, askıları da var. Etiketlerin arkasına ürünlerin hepsinin yaşanmış, hikayesi olan ürünler olduğunu belirttik. Ufak tefek kusurları sizi üzmesin dedik.



