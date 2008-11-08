Vintage ile nostaljik alternatifler...

Bu stilden yana göz kırpanlar, vintage mağazalarda, ikinci el eşya satan adreslerde, eskicilerde, antikacılarda, açık artırmalarda geziyor. Modayı ele geçirdikten sonra evlere de yerleşen bu stil, ’tüketme’ yerine ’yeniden değerlendirme’yi desteklediği için aynı zamanda çok çevredostu!



Tasarımların melez dünyasında, kışlık evlere firar ettiğimiz ve ev dekorasyonunda değişiklik yapmak için kolları sıvadığımız şu sıralar, firmaların yeni koleksiyonlarının yanında, yakın geçmişe ait olan ikinci el ürünler ve bu ürünlerle yaratılan vintage mekánlar da oldukça revaçta. Üretimle ilgili kaynakların tasarruf edilmesini sağladığı için doğa dostu yöntemlerden biri olarak kabul edilen ikinci el mobilyalarla hem ekolojik hem de nostaljik alanlar yaratabilirsiniz.



Dank firmasının kurucusu Yağmur Musal, bu stilin Türkiye’deki öncülerinden. Bir ürünün antika sayılabilmesi için en az 70-80 yıllık olması, iyi bir ustanın elinden çıkmış, döneminin özelliklerini taşıması gerektiğini vurguluyor. İkinci el mobilya ve aksesuarlar ise, kaliteli bir malı çok iyi fiyata bulmayı mümkün kılıyor. Üstelik ürünün üstünde oynayarak (cila, láke, döşeme vs.) yeniden yaratabiliyorsunuz.



Vintage ev, geçmişe ait formları, dokuları, desenleri ve malzemeleri kullanarak dekore edilen ev demek. Ancak tamamen değil, yeni kodlarla birleştirerek. Art deco bir kanepeyi bugünün iri çiçekli modern kumaşlarıyla bir araya getirmek gibi...



Modern yaşam alanlarında gördüğümüz soğuk renklerin (gri, beyaz, ekru) ve düz formların içine katılan vintage mobilya ve aksesuvarlar, mekána eski ile yeninin uyumunu, yaşanmışlık hissini getiriyor. Kimi zaman da karmaşık gözüken desen ve formların, günümüzün modern mobilya ve formlarıyla birleşimini sağlıyor.



Props vintage mağazasının sahibi Merve Soylu, son yıllarda retrospektif kimliklerde yaşanmışlık hissi veren ev detaylarına karşı yükselen bir eğilim gözlendiğini söylüyor: "Bu detayları, bugünün tasarımlarıyla birleştiren her evde, farklı bir ruh, başka bir karakter ve yeni bir hikaye de doğuyor. Artık evler de insanlar gibi, birbirine benzemiyor."



Teknolojinin insan emeğine hükmettiği günümüz yaşam koşullarında; yaşanmışlık izleri taşıyan ikinci el objelerin bizleri kimi zaman gülümseten kimi zaman hüzünlendiren anılarla dolu bir yolculuğa götürdüğü kesin. Nadir bulunabilen ve sizin gönlünüzü çelen bir parça için mekánınızda yer açmak çok değerli hale geliyor.



Müstamel Eşya Evi’nin sahibi Aslı Kendiroğlu da, bu stili kullanırken dikkat etmek gerekenleri şöyle özetliyor: "Eski eşyalardan hoşlananlar için benim dükkánımın da bulunduğu Beyoğlu adeta bir vaha. Hoşunuza giden objeleri elden geçirmek suretiyle kullanarak evinize yeni bir soluk getirebilirsiniz.



Genelde topladığımız ikinci el objelerin hemen hemen tümünü renove ediyoruz. Renovasyon prosedürü maliyetli olduğu için, genelde döneminin özel parçaları için bu işlemleri uyguluyoruz. Bu sebeple, ahşap mobilyalar ve döşemeli ürünler seçerken ürünün durumunu iyice tahlil etmenizi tavsiye ederim."



Vintage/ikinci el eşya satan firmalar



American Garage; Tel: (0212) 244 52 20.

Dank; Tel: (0212) 352 60 44.

Hall Mimarlık; Tel: (0212) 292 95 90.

Müstamel Eşya Evi; Tel: (0212) 245 21 00.

Pouf Design; Tel: (0212) 227 46 88.



Kelebek / Melda Narmanlı Çimen