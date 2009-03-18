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Yaşam

Vintage geri gönüyor

Kendi tarzınızı yaratmak istiyorsanız, vintage modası tam size göre.

18 Mart 2009 02:00

Kendi tarzınızı yaratmak ve özgünlüğünüzü ortaya çıkarabileceğiniz kıyafetler giymek istiyorsanız, vintage modası tam size göre. Dünya ‘do it yourself’ yani ‘kendin yap’ rüzgarına kapılırken, vintage modası kapılarını sonuna kadar açıyor.

Vintage akımı ile annelerimizden kalma elbiseler değer kazandı. Elbise, gömlek, etek ve aksesuarlarda dantel, fırfır ve saten kullanımı arttı. Bebe yakalar, trençkotlar, uzun etekler vintage moda akımının en belirgin izleri.

Vintage modasının en güzel yanlarından biri ise, koleksiyon ürünlerinin sadece sizde olmasını sağlamasıdır. Katıldığınız davetlerde, başka hiç bir kadının üzerinde göremeyeceğiniz bir elbise ile farklılığın keyfinin keyfini sürebilirsiniz.

Vintage nedir?

Eskiyi yeniden gözden geçirme anlamına gelen vintage modası, size aynı zamanda ekonomik bütçelerle şık giyinme imkanı da sunuyor. Birinci kalite kumaşlarla hazırlanmış özel kıyafetleri vintage mağazalarından uygun fiyatlara satın alabilirsiniz. Beyoğlu, Cihangir gibi semtlerde sadece vintage kıyafetler satan mağazaları kolaylıkla bulabilirsiniz.

Dolabınızda uzun süredir giymediğiniz kıyafetlerinizi kesip, daraltıp, aksesuarlarla renklendirip yepyeni bir kıyafet yaratabilirsiniz. Belki de dolabınızda keşfedilmeyi ve biraz üzerinde biraz değişiklik yapılmayı bekleyen kıyafetler vardır.
Uygun bir hafta sonu dolabınızı vintage gözüyle düzenlemeye ne dersiniz?

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