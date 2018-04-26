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Vincin işçiye çarparak ölümüne neden olduğu kaza kamerada

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Çiğli ilçesinde, su deposuna kaynak yapan Ümit Deveci'nin (26) vincin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı

26 Nisan 2018 17:17

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Çiğli ilçesinde, su deposuna kaynak yapan Ümit Deveci\'nin (26) vincin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçen 17 Nisan günü saat 12.00 sıralarında Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi\'nde meydana geldi. Ağır sanayi makineleri üreten ve montajı yapılan bir firmada çalışan Ümit Deveci’ye, su deposuna kaynak yaptığı sırada, ray üzerinde hareket eden vinç çarptı. Mesai arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, yeni evlendiği ve eşinin hamile olduğu belirtilen Deveci’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaşanan kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Deveci’nin kaynak yaparken ray üzerinde arkasından gelen vinci fark etmediği ve demir kolonla vinç arasında sıkıştığı görülüyor.

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