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Vincin direği bir işçinin üstüne düştü

Cengiz ÇOBAN / İstanbul,(DHA)  SANCAKTEPE'DE cami inşaatında, vincin direği işçinin üstüne düştü

18 Nisan 2018 16:48

Cengiz ÇOBAN / İstanbul,(DHA) 
SANCAKTEPE\'DE cami inşaatında, vincin direği işçinin üstüne düştü. Çarpmanın etkisiyle konteynerin içine düşen yaralı işçi sedyeyle aşağıya indirilip hastaneye kaldırıldı.
Olay saat 12.30 sıralarında Emek mahallesi Barajyolu Caddesi üzerindeki bir cami inşaatında meydana geldi. İddialara göre Ali Çobanoğlu, inşaattaki konteyneri kaldırmak için halatla vince bağladı. Kaldırma çalışmaları sırasında vincin hidrolik demiri yamularak işçinin üzerine düştü. Çobanoğlu, çarpmanın etkisiyle konteynerin içine düştü. Kazayı gören diğer çalışanlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralıyı kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye ekipleri konteynerin üzerine çıkarak yaralı işçiyi buraya çıkardı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından sedyeye bağlan Çobanoğlu aşağı indirilerek ambulansla hastaneye kaldırdı. Görgü tanıkları “Konteynerleri kaldırıyorlardı. Vincin hidrolik demiri ağırlığı kaldıramayınca yamularak işçinin üzerine devrildi\" diye konuştu. Polisin olayla ilgili  soruşturması devam ediyor.


 

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