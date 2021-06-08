Vincent Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

Kısa süre önce Beşiktaş'ın eski oyuncularından Anderson Talisca'yı renklerine bağlayan Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, siyah-beyazlılarla sözleşmesi sona eren Vincent Aboubakar'ı da kadrosuna kattığını açıkladı. Golcü oyuncu yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kamerunlu golcünün Suudi ekibinde yıllık 6 milyon Euro garanti ücret kazanacağı, bunun yanı sıra sözleşmesinde yüklü miktarda bonusların da bulunduğu iddia edildi.

Aboubakar, Beşiktaş'ta geçen sezon 29 maçta forma giydi ve 16 gol - 5 asist'lik performans sergiledi.