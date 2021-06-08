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Spor

Vincent Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

Kamerunlu golcü, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr ile anlaştı

08 Haziran 2021 22:50

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ı transfer ettiğini duyurdu.

Vincent AboubakarAl NassrBeşiktaşTaliscaAnderson Talisca
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