Vinç kiralayıp, hidrolik kırıcıyı çaldı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bergama ilçesinde, yol yapım firmasına ait 100 bin TL değerindeki hidrolik kırıcıyı, kiraladığı vinçle kendisine ait kamyona yükleyip çalmakla suçlanan H.Ç., tutuklandı.

Olay, pazar günü Zeytindağ Mahallesi\'nde meydana geldi. Yol yapım firması sahibi Z.Ö., arazi parçalama işinde kullanılan ve piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olduğu bildirilen hidrolik kepçe kırıcısının çalındığını görünce, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, olayın meydana geldiği yerde ve saatte şüpheli bir vinç olduğunu tespit etti. Vinç operatörü M.Ö., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. M.Ö., sorgusunda hidrolik kırıcıyı, para karşılığı H.Ç.\'ye ait kamyona yüklediğini, konuyla bir ilgisinin olmadığını söyledi. Bunun üzerine, evine baskın yapılan H.Ç. gözaltına alındı, M.Ö. ise serbest bırakıldı. Sorgusunda suçunu itiraf ettiğgi belirtelen H.Ç., çaldığı kırıcıyı Aliağa ilçesindeki Güzelhisar Mahallesi\'nde, boş bir araziye bıraktığını söyledi. Ekipler, kırıcıyı bulunduğu yerden alıp, sahibine teslim ederken, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen H.Ç., tutuklandı.



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