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Spor

Villas Boas, istemediği bir oyuncunun transfer edilmesi üzerine istifa etti

02 Şubat 2021 15:57

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın teknik direktörü Andre Villas Boas, kendisine sorulmadan Olivier Ntcham'ın transfer edilmesinden dolayı kulüp yönetimine istifasını sunduğunu açıkladı.

Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas Boas, transfer listesinde olmadığı halde Olivier Ntcham'ın takıma kazandırılmasından dolayı kulüp yönetimine istifa dilekçesini sunduğunu ve henüz bir yanıt alamadığını açıkladı.

Portekizli çalıştırıcı, "İstifa dilekçemi sundum. Sportif şartlar konusunda anlaşamadık. Marsilya'dan hiçbir şey istemiyorum. Para istemiyorum. O, benim 'hayır' dediğim bir oyuncuydu. Listemizde yoktu" dedi.

43 yaşındaki Portekizli teknik adam 2019 yazından bu yana Fransız ekibini çalıştırıyor.

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