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Spor

Villarreal ile Deportivo La Coruna yenişemedi

Villarreal - Deportivo La Coruna: 1-1 İSTANBUL, (DHA) İspanya Ligi 18'inci hafta mücadelesinde, Villarreal ile Deportivo La Coruna 1-1 berabere kaldı

08 Ocak 2018 01:19

Villarreal - Deportivo La Coruna: 1-1

İSTANBUL, (DHA)

İspanya Ligi 18\'inci hafta mücadelesinde, Villarreal ile Deportivo La Coruna 1-1 berabere kaldı.
El Madrigal\'de oynanan müsabakada ev sahibi ekibin golünü 30\'uncu dakikada milli oyuncu Enes Ünal kaydederken, deplasman ekibinin golü 84\'üncü dakikada Florin Andone\'den geldi.
Villarreal\'de forma giyen milli oyuncu Enes Ünal, attığı golün yanı sıra 90 dakika sahada kalırken, bir diğer milli oyuncu Emre Çolak, Deportivo La Coruna formasıyla 30 dakika sahada kaldı. Yıldız oyuncu, 60\'ıncı dakikada Carles Gil\'in yerine oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte Villarreal 28 puana yükselerek 6\'ncı sırada kalırken, Deportivo 16 puan oldu ve 17\'nci sıraya yükseldi.

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