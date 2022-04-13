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Spor

Villarreal, Bayern Münih'i eledi; Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi

Villarreal’in yarı finaldeki rakibi, Benfica-Liverpool eşleşmesinin galibi olacak

13 Nisan 2022 00:15

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali’nde Villarreal, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Bayern Münih ile 1-1 berabere kaldı ve yarı finale yükseldi.

VillarealBayernmünihşampiyonlarligi
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