Villarreal - Lyon: 0 - 1

İSTANBUL,(DHA)

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu\'nda Enes Ünal\'ın formasını giydiği Villarreal, sahasında Lyon\'a 1 - 0 mağlup oldu.

Milli futbolcu Enes Ünal\'ın formasını giydiği Villarreal, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu\'nda 3-1\'in rövanşında sahasında Lyon\'a 1-0 yenilerek kupaya veda etti. Lyon\'a galibiyeti getiren golü 86\'ncı dakikada Bertnard Traore kaydetti. Enes Ünal karşılaşmaya ilk 11\'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu\'nda saat 19:00 ve 21:00\'de oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Lokomotiv Moskova - Nice: 1 - 0 -- (3-2) (Lokomotiv Moskova tur atladı)

Sporting Lizbon - Astana: 3 - 3 -- (3-1) (Sporting Lizbon tur atladı)

Lazio - FCSB: 5 - 1 -- (0-1) (Lazio tur atladı)

Viktoria Plzen - Partizan: 2 - 0 -- (1-1) (Viktoria Plzen tur atladı)

Leipzig - Napoli: 0 - 2 -- (3-1) (Leipzig tur atladı)

Zenit - Celtic: 3 - 0 -- (0-1) (Zenit tur atladı)

Dinamo Kiev - AEK: 0 - 0 -- (1-1) (Dinamo Kiev tur atladı)

Atletico Madrid - Kopenhag: 1 - 0 -- (4-1) (Atletico Madrid tur atladı)