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Spor

Villareal'de Enes Ünal hatası

İspanya Kral Kupası son 16 turunda Villarreal, Leganes karşısında Enes Ünal'ı oynatınca ceza ile karşı karşıya kaldı

05 Ocak 2018 18:56

İspanyol ekibi daha önce Enes Ünal’ı 9 maçlığına Levante'ye kiralamıştı. Daha sonra ise Milli futbolcuyu geri çağıran Villareal , genç oyuncuyu İspanya Kral Kupası son 16 turu ilk maçında Leganes'e karşı oynattı.

İspanya Kral Kupası kuralları gereği bir futbolcu aynı sezonda Kral Kupası'nda birden fazla takımın kadrosunda bulunamıyor. Levante ile daha önce Kral Kupası’nda oynamasa da 18 kişilik maç kadrosuna dahil edilen Enes Ünal’ın sezon boyunca bir başka takımla Kral Kupası’nda oynamaması gerekiyordu.

Bu hata, Villarreal kulübünü olası bir ceza ile karşı karşıya bıraktı. Her ne kadar Leganes kulübü federasyona başvuru yapmayacağını açıklasa da İspanyol  Futbol Federasyonu'nun Villarreal'i oynatılması uygun olmayan futbolcuyu sahaya çıkardığı için 3-0 hükmen yenik sayması bekleniyor.

Bu durumda Villarreal'in tur atlaması için rövanşta en az 4-0 galip gelmesi gerekecek.

61 dakika görev yapan Enes Ünal gol atamazken yerine Carlos Bacca'ya bıraktı.

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