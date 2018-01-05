Villareal'de Enes Ünal hatası

İspanyol ekibi daha önce Enes Ünal’ı 9 maçlığına Levante'ye kiralamıştı. Daha sonra ise Milli futbolcuyu geri çağıran Villareal , genç oyuncuyu İspanya Kral Kupası son 16 turu ilk maçında Leganes'e karşı oynattı.

İspanya Kral Kupası kuralları gereği bir futbolcu aynı sezonda Kral Kupası'nda birden fazla takımın kadrosunda bulunamıyor. Levante ile daha önce Kral Kupası’nda oynamasa da 18 kişilik maç kadrosuna dahil edilen Enes Ünal’ın sezon boyunca bir başka takımla Kral Kupası’nda oynamaması gerekiyordu.

Bu hata, Villarreal kulübünü olası bir ceza ile karşı karşıya bıraktı. Her ne kadar Leganes kulübü federasyona başvuru yapmayacağını açıklasa da İspanyol Futbol Federasyonu'nun Villarreal'i oynatılması uygun olmayan futbolcuyu sahaya çıkardığı için 3-0 hükmen yenik sayması bekleniyor.

Bu durumda Villarreal'in tur atlaması için rövanşta en az 4-0 galip gelmesi gerekecek.

61 dakika görev yapan Enes Ünal gol atamazken yerine Carlos Bacca'ya bıraktı.