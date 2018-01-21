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Spor

Villareal, Enes Ünal'ı kiraladığı Levante'ye acımadı

Enes Ünal, 50. dakikada takımının ikinci golünde asisti yapan isim oldu

21 Ocak 2018 15:49

La Liga’nın 20. haftasında Villareal, sezon başında Enes Ünal’ı kiraladığı takım olan Levante’yi 2-1 mağlup etti.

26. dakikada Manuel Trigueros'un golüyle 1-0 öne geçen Sarı Denizaltılar, 50. dakikada Enes Ünal'ın asistinde Denys Cheryshev'in attığı golle skoru 2-0 yaptı. 

Levante, 90. dakikada Roger ile farkı bire indirse de bu puan için yeterli olmadı. 2-1 kazanan Villarreal 3 puanın sahibi oldu. 

Karşılaşmanın ardından Villarreal puanını 34'e çıkartarak 4. sıraya yerleşti. Levante ise 18 puanda kaldı.

 

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