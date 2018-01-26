T24 LogoT24 Logo
Spor

Villafanez, Aytemiz Alanyaspor'da 

ANTALYA,(DHA) Süper Lig'de 2'nci yarının başlamasıyla birlikte transfer dönemi de sona yaklaşıyor

26 Ocak 2018 18:16

ANTALYA,(DHA)

Süper Lig\'de 2\'nci yarının başlamasıyla birlikte transfer dönemi de sona yaklaşıyor. Gelen ve giden oyuncular açısından transferin hareketli takımı olan Aytemiz Alanyaspor, Yunanistan\'ın Panathinaikos takımından sağ kanat oyuncusu Lucas Martin Villafanez\'i transfer etti. 
Aytemiz Alanyaspor\'un resmi internet sitesinde transferle ilgili şu açıklamalar yer aldı:
\"Aytemiz Alanyasporumuz Yunanistan\'ın Panathinaikos takımından sağ kanat oyuncusu Lucas Martin Villafanez\'i transfer etti. 26 yaşındaki Arjantinli futbolcu, tesislerimizde düzenlenen törende 2,5 yıllık sözleşmeye imza attı. Arjantin\'in U17 ve U20 milli takımlarında toplam 9 kez forma giyen Villafanez, daha önce C.A.I, Independiente, Atletico Huracan ve Panetolikos Agrinio takımlarında oynadı. Yunanistan Süper Ligi\'nde bu sezon 12 maçta forma giyen Villafanez, 5 gol atıp 3 de asist yaptı.\"

(FOOTĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANTALYADHA Süper LigGelenAytemiz Alanyaspor Yunanistan PanathinaikosLucas Martin VillafanezAlanyasporAlanyasporumuz Yunanistan PanathinaikosArjantinliArjantin U17U20VillafanezIndependiente Atletico HuracanPanetolikos Agrinio

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24