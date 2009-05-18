Villadaki katil: Rus temizlikçi

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki tripleks villasında öldürülen 74 yaşındaki Ramiye Bayuz'un katilinin, Rus temizlikçisi 42 yaşındaki Nino Sivatnizde olduğu ortaya çıktı.



Anneler Günü'nü kutlama bahanesiyle girdiği villasında yaşlı kadını 700 lirasını gasp etmek için öldürdüğünü itiraf eden Sivatnizde ile kendisini azmettirdiğini ileri sürdüğü sevgilisi 50 yaşındaki Kemal Pamukçu tutuklandı.



13 Mayıs 2009 tarihinde meydana gelen olayda, Türkmen Mahallesi'nde oturan M.B., polisi arayarak yalnız yaşayan evsahibi Ramiye Bayuz'dan bir kaç gündür haber alamadıklarını belirterek, ihbarda bulundu. Bunun üzerine Bayuz'un yalnız yaşadığı tripleks villaya gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi.



Evi arayan polis, en üst katta Bayuz'un üç günlük olduğu sanılan, kanlar içindeki cesediyle karşılaştı. Polisin yaptığı incelemede yaşlı kadının başının arka kısmını sert bir cisimle vurulup, boynun üç yeri ile meme uçlarının kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Polis olayda kullanıldığı sanılan kanlı ekmek bıçağını da bir alt katta buldu. Bayuz'un cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemenin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.



Polis, 10 yıl önce Almanya'dan gelerek satın aldığı tripleks villada yalnız yaşayan Bayuz'un bodrum katındaki kiracıları M.B. ile B.B.'yi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan iki zanlının ifadelerinden yola çıkan polis, yaşlı kadının evine temizlikçi geldiğini belirledi. Soruşturmayı bu yönde derinleştiren polis, Bayuz'un olaydan bir hafta önce evini temizleyen Rus uyruklu Nino Sivatnizde'yi geçen cumartesi gecesi gözaltına aldı.



Polisin olayda kullanılan bıçak ve evdeki diğer eşyalardan aldığı parmak izlerinin Nino Sivatnizde'ninkiyle aynı olduğu belirlendi. Nino Sivatnizde, polisteki sorgusunda, yaşlı kadını, sevgilisi Kemal Pamukçu'nun azmettirmesi sonucu öldürüp, 700 TL'sini gasp ettiklerini itiraf etti.



Nino Sivatnizde'nin iki yıldır bu tür bir cinayeti planladığı, bu nedenle çevresindeki özellikle yaşlı kadınlara yaklaşarak kendisini Sofiye ve Melek gibi çeşitli isimlerle tanıttığı da ortaya çıktı. Nino Sivatnizde'nin kendisini ‘Melek’ ismiyle tanıttığı yaşlı kadının evine olay günü de Anneler Günü'nünü kutlama bahanesiyle girdiği ortaya çıktı. Nino Sivatnizde ve ‘gasp’ suçundan sabıkalı olan ve 12 yıl cezaevinde yattığı ortaya çıkan sevgilisi Kemal Pamukçu, dün sevk edildikleri Adliye'de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.