Villa sahibi anne-kız hırsızlar

Adana'da, 55 yaşındaki Zekiye Güler ve kızı 18 yaşındaki Pınar Güler, 5 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanıp gözaltına alındı. Anne- kızın, Mersin'in Tarsus İlçesi'nde bir villada oturdukları belirlendi.



Yakalanınca şaşırdılar



Son dönemde kent merkezindeki Toros ve Güzelyalı mahallelerindeki evlerden hırsızlıkların artması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli tavırlar sergileyen Pınar Güler ile annesi Zekiye Güler'i takip etmeye başladı. Takip sırasında ann- kız zanlılar, izlerini yaklaşık bir saat kaybettirdi. Ekiplerin bir süre sonra sokak arasında fark edip durdurduğu anne- kız yakalandı. Zanlıların üzerinde yapılan aramada hırsızlık yaptıkları öne sürülen evlerin kapısını açmakta kullandıkları 2 çelik tornavida, bir çay kaşığı, tel toka ve çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi.



‘Haymatlos’ (vatansız) olduklarını bildiren anne ile kızının, hırsızlık suçundan sabıkası ve aynı suçtan çok sayıda polis kaydı olduğu ortaya çıktı. Mersin'in Tarsus İlçesi'nde bir villada oturan, villalarında lüks eşyalar, çalıntı olduğu anlaşılan biblolar, şamdanlar da ele geçen anne ile kızının özellikle apartmanların üst katlarındaki daireleri kapı zillerini çalarak kimsenin olmadığını belirleyip, kapıları tornavida, levye, bükerek şekil verdikleri çay kaşığı ve tel toka kullanarak açtıkları ileri sürüldü. Gazaltındaki anne- kızın sorguları sürüyor.

