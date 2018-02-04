Villa havuzunda telef olmuş hayvanlar bulundu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, boş bir villanın bahçesindeki havuzda boğularak telef olmuş 1 yavru köpek, 3 kedi ve 4 fare bulundu. Telef olan hayvanlar, belediye ekiplerince suyu boşaltılan havuzdan çıkartılıp, gömülürken, villanın sahibine ulaşılıp, hakkında işlem yapılması için çalışma başlatıldı.

Bir ihbarı değerlendiren Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Beldibi Mahallesi Emecikli Caddesi\'deki Erden Sitesi\'nde uzun süredir boş duran bir villanın havuzunda telef olan hayvanların bulunduğunu belirledi. Dün akşam üzeri vilaya giden zabıta ekipleri, yarısına kadar su dolu havuzu boşaltıp, 1 yavru köpek, 1\'i yetişkin, 3 kedi, 4 fare ölüsü çıkardı. Hayvanların leşleri, katı atık depolama alanına götürülüp, gömüldü. Tahliye edilen havuzdaki çöpler ise imha edilmek üzere Marmaris Belediyesi Makine-Araç Parkı\'na götürüldü.

Site sakinlerinden Vehbi Gülal, \"Bu villa, 10 yılın üzerine bir süredir hayalet ev gibi atıl şekilde duruyor. Sahiplerinin yurt dışında olduğu söylendi. Kimse sahiplerine ulaşamadı. Birkaç defa havuza dolan yağmur sularını kendi imkanlarımızla boşalttık. Burada çok sayıda hayvan telef oldu. Koku yaptığı için kendimiz çıkararak gömdük. Bugün art arda hayvanların telef olduğunu görünce, belediye zabıta ekiplerini aradık\" dedi.

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri ise boş duran villanın sahibini bulmak için çalışma başlattıklarını belirtip, \"Kendilerine ulaştığımızda, haklarında kanunun el verdiği maddeler kapsamında \'tedbirsizlik\' nedeniyle cezai işlem uygulayacağız. Havuz boşaltıldı. Havuz yağmur suyu ile tekrar dolarsa, bizlere bilgi verilmesini istedik. Havuz etrafını şeritle çevirerek çevresinde dolaşılmaması için uyarıda bulunduk\" dedi.

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