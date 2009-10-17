Vildan Atasever ve İsmail Hacıoğlu nişanlandı!

Vildan Atasever ve İsmail Hacıoğlu'nun Gece Sesleri adlı dizide başlayan aşkı evliliğe gidiyor.Yaklaşık 1 yıldır birlikte olan Atasever ve Hacıoğlu aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandı. Posta gazetesinin haberine göre ikilinin ne kazan nikah masasına oturacağı önümüzdeki hafta belli olacak.28 yaşındaki Vildan Atasaver İsmail Hacıoğlu'ndan 4 yaş büyük. Bu, Vildan Atasever'in ikinci evliliği olacak. Hacıoğlu ise ilk kez dünyaevine girecek.İsmail Hacıoğlu daha önce Ceyda DÜvenci ile 2 yıl birlikte olmuş, çift evlenmeleri beklenirken ayrılmıştı.