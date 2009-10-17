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Vildan Atasever ve İsmail Hacıoğlu nişanlandı!

Aile arasında düzenlenen törenle nişanlanan Atasever ve Hacıoğlu ikilisinin nikah tarihi önümüzdeki hafta belli olacak.

17 Ekim 2009 03:00

Aile arasında düzenlenen törenle nişanlanan Vildan Atasever ve İsmail Hacıoğlu ikilisinin nikah tarihi önümüzdeki hafta belli olacak.

Vildan Atasever ve İsmail Hacıoğlu'nun Gece Sesleri adlı dizide başlayan aşkı evliliğe gidiyor.

Yaklaşık 1 yıldır birlikte olan Atasever ve Hacıoğlu aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandı. Posta gazetesinin haberine göre ikilinin ne kazan nikah masasına oturacağı önümüzdeki hafta belli olacak.



28 yaşındaki Vildan Atasaver İsmail Hacıoğlu'ndan 4 yaş büyük. Bu, Vildan Atasever'in ikinci evliliği olacak. Hacıoğlu ise ilk kez dünyaevine girecek.

İsmail Hacıoğlu daha önce Ceyda DÜvenci ile 2 yıl birlikte olmuş, çift evlenmeleri beklenirken ayrılmıştı.

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