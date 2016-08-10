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Spor

Viktoria Zeynep Güneş 200 kurbağalamada yarı finalde

Viktoria Zeynep Güneş'in yarışacağı kadınlar 200 metre kurbağalama yarı finalleri, sabaha karşı 05.11'de başlayacak

10 Ağustos 2016 23:55

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, kadınlar 200 metre kurbağalamada yarı finale yükseldi.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Olimpik Su Sporları Salonu'nda gerçekleştirilen yüzme yarışlarının sabah seansında Viktoria Zeynep Güneş, kadınlar 200 metre kurbağalama elemelerinde havuza girdi.

Yarışı 2.23.83'lük derecesiyle tamamlayan milli yüzücü, serisinde 2'nci, toplamda da 7'nci olarak yarı finale çıktı.

Viktoria Zeynep Güneş'in yarışacağı kadınlar 200 metre kurbağalama yarı finalleri, yarın sabaha karşı TSİ 05.11'de başlayacak.

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