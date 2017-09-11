Viking kadın savaşçıların varlığı DNA analizi ile kanıtlandı

İsveç’te erkek olduğu düşünülen yüksek rütbeli bir Viking savaşçısının iskeletinde yapılan DNA analizi, bu kişinin kadın olduğunu kanıtladı.

1880’lerde, İsveç’in Birka kasabasında büyüleyici bir mezar keşfedildi.

Silahlar, av ekipmanları ve iki atın bulunduğu mezar, 10. yüzyıla aitti ve güçlü bir erkek Viking savaşçısı olduğu düşünülüyordu.

Fakat iskeletin kadın olduğuna işaret eden bazı özellikler vardı.

Yeni bir çalışma, DNA analiziyle bu güçlü savaşçının aslında bir Viking kadını olduğunu kesin olarak ortaya koydu.

Arkeofili’nin haberine göre, İsveç’in doğusundaki Birka, 3.000’i aşkın Viking mezarına sahip ve bunların yaklaşık üçte biri arkeologlar tarafından kazıldı.

19. yüzyılın sonlarında kazılmış olan Birka’daki bir mezar, Uppsala Üniversitesi ve Stockholm Üniversitesi’nde Charlotte Hedenstierna-Jonson liderliğindeki bir araştırma ekibi tarafından Amerikan Fizik Antropolojisi Dergisi’nde yeni bir makaleye konu oldu.

Araştırmacıların belirttiği gibi, “mezar hediyeleri içinde bir kılıç, balta, mızrak, zırh delici oklar, savaş bıçağı, iki kalkan ve iki at (bir kısrak ve bir aygır), yani profesyonel bir savaşçının bütün ekipmanlarını içerdiğinden mezara özel bir ilgi duyuldu.”

Mezarda ayrıca, “gömülü kişinin üst düzey görevli olduğunu, taktik ve strateji bilgisi olduğunu vurgulayan” eserler vardı.

Yüzyıllar boyu, bu kişinin yalnızca silahlara dayanarak erkek olduğu varsayıldı. Ancak 2016 yılında araştırmacılardan biri olan Anna Kjellström, bu mezardaki iskeleti yeniden inceledi ve bireyin büyük olasılıkla kadın olduğunu öne sürdü.

Araştırma ekibi, bu hipotezi doğrulamak için mezardaki bireyin nükleer DNA’sını araştırmaya karar verdi.

Araştırmacılar, bireyin hem diş kökünü hem de üst kol kemiğinden örnek alarak test ettiler.

Her iki numune de, biyolojik cinsiyet konusunda net bir cevap sundu: iki X kromozomu var ve Y kromozomu yok.

Böylelikle savaşçının aslında bir Viking kadını olduğunu kesin olarak kanıtladı.

Araştırmacıların bu keşfi ile Vikingleri daha iyi anlamanın yolu da açıldı.

Amerikan Fizik Antropolojisi Dergisi’nde (American Journal of Physical Anthropology) 8 Eylül tarihinde Charlotte Hedenstierna-Jonson, Anna Kjellström, Torun Zachrisson, Maja Krzewińska, Veronica Sobrado, Neil Price, Torsten Günther, Mattias Jakobsson, Anders Götherström ve Jan Stora imzasıyla yayınlanan ‘Bir kadın Viking savaşçısı genomik araştırmayla teyit edildi’ (A female Viking warrior confirmed by genomics) başlıklı makaleye buradan ulaşabilirsiniz.