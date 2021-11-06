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Dünya

Vietnamlı 'komünist bakan'ın Nusret'in elinden bin 540 sterlinlik et yemesi tepki çekti

Bir kullanıcı, "Bu lüks için benim vergilerim kullanıldı" sözleriyle sitem etti

06 Kasım 2021 14:32

T24 Dış Haberler

Vietnam'da komünist yönetimin bakanlarından birinin Londra'daki Nusret restoranda yemek yerken görüntülenmesi tepki çekti. 

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Vietnam Kamu Güvenliği Bakanı To Lam'ın restoran zincirinin sahibi Nusret Gökçe'nin elinden biftek yediği görülüyor.

Daily Mail, videodaki etin bin 450 sterlin değerinde olduğunu ifade etti.

Bakanın videosu, ortalama maaşın 112 sterline denk geldiği Vietnam'da büyük tepki çekti. 

Bir kullanıcı, "Milyonlarca insan Covid sebebiyle zorluk çekiyor. Tek kelime söylemedi" yazarken, bir başkası da, "İklim konferansı için gittiğin yerde biftek gömmek ne kadar umurlarında olmadığını gösteriyor" dedi.

Bir kullanıcı da, "Bu lüks için benim vergilerim kullanıldı" sözleriyle sitem etti.

Videoda, Lam'ın yanında bakanlık sözcüsünün de oturduğu görülüyor.

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