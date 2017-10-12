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Dünya

Vietnam’da sel ve toprak kayması: 37 ölü, 40 kayıp

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Ekim (DHA) – Vietnam’da tropikal depresyon sonrası meydana gelen sel ve toprak kaymalarında en az 37 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişinin de kayıp olduğu belirtildi

12 Ekim 2017 20:54

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Ekim (DHA) – Vietnam’da tropikal depresyon sonrası meydana gelen sel ve toprak kaymalarında en az 37 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.
Vietnam Felaket Yönetimi Otoritesi ülkenin kuzey ve orta bölgelerinde ev ve tarlalara büyük zarar veren sel ve toprak kaymalarına ilişkin açıklama yaptı.
Yetkili Quach Viet Hoang yağtığı açıklamada 40 kişinin kayıp olduğunu, 21 kişinin yaralandığını, binden fazla evin yok olduğunu veya zarar gördüğünü, 16 bin 749 evi su bastığını ve altı ilde altyapı ve tarım mahsullerinin zarar gördüğünü aktardı. Vietnam’ın orta bölgelerini Salı günü tropikal depresyon vurmuş ve bölgeye şiddetli yağışlar getirmişti.

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