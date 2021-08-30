Vietnam'ın ihracat merkezi karantinada; küresel kahve tedariğine ilişkin endişeler artıyor

Güney Doğu Asya ülkesi Vietnam'ın en büyük ihracat merkezinin karantinada olması, küresel kahve tedarikiyle ilgili endişeleri artırdı.

Hazır kahve ve bazı espresso karışımlarında kullanılan acı tadım çekirdeği Robusta'nın önemli bir üreticisi Vietnam'ın ihracat merkezi Ho Chi Minh, Delta varyantı vakalarındaki artışın ardından zorlu seyahat kısıtlamalarına tabi tutuldu.

Ho Chi Minh kentinin karantinaya alınması, Vietnam'ın kahve çekirdekleri de dahil olmak üzere ihracat mallarını, dünyanın dört bir yanındaki limanlara ulaştırması için yoğun çaba harcaması gerektiği anlamına geliyor.

Vietnamlı üreticilerin karşılaştığı sorunlar, kahve endüstrisini etkileyen tek sorun değil

Dünyanın en büyük kahve çekirdeği üreticisi Brezilya, mahsullerinin kuraklık ve donlardan etkilendiğini duyurdu. 1994'ten bu yana yaşanan şiddetli don olayları, kavrulmamış kahve çekirdeklerinin maliyetini son yedi yılın en yüksek seviyesine çıkardı.