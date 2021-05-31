Vietnam'da yeni Koronavirüs varyantı şüphesi

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Vietnam'da yetkililer, ülkede yeni bir Koronavirüs varyantı tespit ettiklerinden şüphelendiklerini bildirdi.

Vietnam Sağlık Bakanı Nguyen Thanh Long, ''Ülkemizde ilk defa Hindistan ve Britanya varyantlarından karakteristikler taşıyan yeni bir Koronavirüs varyant tespit ettik'' dedi.

Cumartesi günü Dünya Sağlık Örgütü, Virüs İnceleme Çalışma Grubu'nun potansiyel yeni varyantı doğrulamak için Vietnamlı yetkililerle çalıştıklarını belirtti.

DSÖ'nün Covid-19 Teknik Lideri Maria Van Kerkhove, ''Vietnam'da bildirilen virüs varyantı hakkında resmi bir inceleme yapmadık'' dedi ve ellerinde daha fazla bilgi olduğu zaman paylaşacaklarını bildirdi.