Vietnam'da 324 bin kullanılmış prezervatif ele geçirildi: Kötü bir şey yapmıyoruz, temizliyoruz!

Vietnam'da yeniden satılmak için kullanılmış 324 bin prezervatif ele geçirildi.

Vietnam’ın Binh Duong eyaletindeki bir depoya düzenlenen baskında, piyasaya yeniden satılmak için kullanılmış 324 bin prezervatif ele geçirildi. Olayla ilgili olarak depo sahibi Pham Thi Thanh gözaltına alındı.

Şaşırtan savunma: Prezervatifleri temizliyoruz

Thanh, olayla ilgili verdiği ifadesinde, "Kullanılmış prezervatifleri temizliyoruz. Ayda birer kez kullanan kişilerle temasa geçip, burada topluyoruz. Kötü bir şey yapılmadı" diye kendini savundu.



Thanh daha sonra sorgusunun ardından tutuklanarak, cezaevine gönderildiği ifade edildi.