Vieri 43 yaşında futbola dönüyor

İtalyan futbolunun efsane forvetlerinden Cristian Vieri, twitter 43 yaşında tekrar futbola döneceğini ve Çin'de forma giyeceğini açıkladı.

Kariyeri boyunca Juventus, Inter, Milan, Lazio ve Atletico Madrid gibi takımlarda forma giyen Vieri, yayınladığı videoda, "Çok büyük bir haberim var, Bobo geri dönüyor. Çin'de futbol oynamaya karar verdim" açıklamasında bulundu.



5 ay önce 101 kilo olduğunu ve antrenmanlarla 91 kiloya kadar düştüğünü belirten Vieri, hedefinin 89 kiloya inerek forma girmek olduğunu ifade etti ve 'hazırım' dedi.



Vieri İtalya Milli Takımı ile 49 maça çıkmış ve 23 gol kaydetmişti. Bir kez de Serie A'da gol kralı olan Vieri son olarak 2008-2009 sezonunda Atalanta forması giymiş ve 36 yaşında aktif futbola veda etmişti.