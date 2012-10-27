Viyana Film Festivali Viennale başladı

Fulya Canşen- Almanya

Viyana Film Festivali Viennale Ben Affleck’in başrolünü oynadığı “Argo” filmiyle başladı. Açılış töreninde İngiliz aktör Michael Caine ile birlikte çok sayıda ünlü yer aldı. 7 Kasıma kadar sürecek 50. Viyana Film Festivali’nde 300 den fazla film gösteriliyor. Bu filmler arasında Olivier Assayas, Kitano Takeshi, Thomas Vinterberg, William Friedkin ve Alain Resnais gibi yönetmenlerin en yeni eserleri de var. Belgesel filmlere de ağırlık veren Viennale’de James Benning, Werner Herzog ve Heinz Emigholz’un pek çok filmi gösteriliyor. Kısa filmlerde Ben Rivers ve Ben Russell’ın filmleri dikkat çekiyor. Festival çerçevesinde kentte çok sayıda film konulu açık oturum, sergi ve özel gösterim de gerçekleşiyor.