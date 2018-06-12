Vieira: Herkes beni Wenger ile karşılaştırıyor

Nice teknik direktörlük görevine getirilen Patrick Vieira, düzenlenen basın toplantısında hedeflerini anlattı.

Futbolculuk kariyerinde elde ettiği başarılarla Fransız futbolunun altın çağının en önemli isimleri arasına giren Patrick Vieira, ülkesine teknik direktör olarak geri döndü. İki sezonluk New York City serüveninin ardından teknik direktörlük kariyerini Ligue 1 ekiplerinden Nice'e taşıyan Vieira, düzenlenen basın toplantısıyla kendisini Fransız ekibine 3 yıllığına bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Teknik direktörlük becerisini Avrupa arenasında kanıtlamak istediğini söyleyen 41 yaşındaki teknik direktör, "Herkes beni Wenger ile karşılaştırıyor. Ancak son 3-4 yıldır kendi yolumu çizdim ve kendime has bir stilim var. Beraber çalıştığım teknik direktörlerden etkilendiğim ve onlardan çok şey öğrendiğim doğru. Ancak önemli olan kendim olmak ve bana ait yöntemlerle başarıya ulaşmak. yeteneğime ve potansiyelime güveniyorum" ifadelerini kullandı ve eski takım arkadaşı Mario Balotelli'ye çağrıda bulun. Sezon sonunda Nice ile sözleşmesi biten İtalyan yıldızın takımda kalmasını istediğinin altını çizen Vieira, "Balotelli ile telefonda konuştum ve ona iyi bir tatil diledim. Ayrıca 2 Temmuz'da başlayacak yeni sezon hazırlıklarımıza beklediğimi söyledim. Kulübe yeni geldim ve başkandan ilk isteğim Balotelli'nin kalması oldu" sözleriyle 27 yaşındaki golcüye olan güvenini dile getirdi.