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Yaşam

Videoyla karısını doğurttu

İngiltere'de üç çocuk babası, sancıları başlayan hamile karısına, ambulans gecikince YouTube'daki videoyu izleyerek doğum yaptırdı.

02 Mayıs 2009 03:00

İngiltere'de üç çocuk babası, sancıları başlayan hamile karısına YouTube'da videoyu izleyerek doğum yaptırdı.

İngiliz Ordusu'nda donanma mühendisi olarak çalışan Marc Stephens (28) karısının doğum sancıları başlayınca ambulans çağırdı.

Ambulans gecikince panikleyen Stephens, YouTube'a girerek 'Nasıl bebek doğurtursunuz?' adlı videoyu seyretti ve karısının doğumunu gerçekleştirdi.

Yarım saat boyunca Google'da nasıl çocuk doğurtulacağına dair bilgi aradığını belirten Stephens, “Ambulans gelmeyince başka seçeneğim yoktu. Önce YouTube’daki videoyu izledim. Sonra diğer 3 kızımın gözleri önünde karımı doğurttum. Daha sonra gelen sağlık görevlilerinden tebrik bile aldım”' dedi.

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