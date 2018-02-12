Videosu engellenen AK Partili Dağ'dan şiirli tepki

İZMİR, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ\'ın bir süre önce video paylaşım sitesi Youtube\'da açtığı \'Gayri Resmi Hesap\' adlı kanalında yayınladığı, \'Türkiye neden Suriye\'de?\' başlıklı videoya, Youtube tarafından engelleme getirildi. Dağ, engellemeye Sezai Karakoç\'un dizeleriyle tepki göstererek, \"Biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak\" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, \'Türkiye neden Suriye\'de?\' başlıklı videosunun Youtube tarafından engellemesine Twitter hesabından tepki gösterdi. Hamza Dağ, attığı tweet\'te, şunları kaydetti:

\"Bilindiği üzere Gayri Resmi adlı bir Youtube kanalı kurduk. Reynmen ile birlikte El-Bab\'da \'Neden Türkiye Suriye\'de\' başlıklı bir video çektik. Normal şartlarda trendlere girmesi gereken video, Youtube tarafından manuel olarak engellendi. Bu videoda Türkiye\'nin El-Bab\'ı ihya etmek için yaptığı çalışmaları, bölgenin güvenliğine yaptığımız katkıyı, burayı tekrardan nasıl yaşanılabilir bir hale getirdiğimizi ve neden Afrin\'deyiz sorusunun cevabını yaşananlar üzerinden anlatmaya çalıştık. Bu video, Youtube\'u rahatsız etmiş olmalı ki izlenmesini engelleme yoluna gitmişlerdir. Tabii ki onların rahatsızlığı bizim doğru yolda olduğumuzun ispatıdır. Biz her mecrada ülkemizin haklı davasını anlatmaya devam edeceğiz. Sezai Karakoç\'un da dediği gibi: Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak.\"



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